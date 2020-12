Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (26), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos opostos, e entram em campo neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Coritiba DATA Sábado, 26 de dezembro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva e Vanderson Antonio

Quarto árbitro: Ronei Candido (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistentes VAR: Marielson Alves (BA) e Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



quer se aproximar do líder no Brasileirão / Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando se aproximar da liderança do Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo pensando apenas na vitória em casa.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Allan, suspenso, além de Jair, lesionado, enquanto o zagueiro Réver volta após suspensão.

📸⚽️ #Galo treina na véspera de Natal! Veja o álbum com fotos da atividade: https://t.co/DcZE9P4MaW pic.twitter.com/iXzMcZxZci — Atlético 😷 (@Atletico) December 24, 2020

Já o Coritiba, lutando contra o rebaixamento, vem de uma derrota de virada para o , em casa. A equipe tem sete pontos a menos que o , primeiro time fora do Z-4.

O meia Mattheus, com lesão na coxa, está fora, além de William Matheus - com contrato no fim - não joga mais pelo clube, Maílton e Nathan Silva, suspensos, e Ramon Martinez, por questões contratuais.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Nathan (Hyoran) e Zaracho; Savarino, Vargas e Keno.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Natanael (Luiz Henrique); Matheus Sales, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Rafinha, Neílton e Pablo Thomaz (Robson).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 3 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2020 19h (de Brasília) RB x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 11 de janeiro de 2021 19h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 13 de novembro de 2020 Coritiba 1 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas