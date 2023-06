Atlético-MG faz contato por Felipão enquanto aguarda resposta de Bruno Lage

Diretoria ainda não descarta totalmente o português, mas já está à procura de uma segunda opção no mercado da bola

O Atlético-MG fez contato com Luiz Felipe Scolari para conversar sobre a possibilidade de uma volta ao banco de reservas como treinador, conforme apurado pela GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo perfil Central do CAM. O técnico ainda não deu uma resposta sobre o futuro e avalia a mudança para a Cidade do Galo.

O coordenador técnico do Athletico-PR tornou-se opção no Atlético-MG depois de uma conversa mais recente com Bruno Lage, ocorrida nesta quinta-feira (15). Ele ainda não sinalizou se aceitará a transferência para o futebol brasileiro, e a diretoria já buscou uma segunda opção.

O experiente profissional é um nome que agrada à maioria do grupo que toma decisões no clube. O diretor de futebol Rodrigo Caetano, inclusive, avaliza a contratação do veterano, que tem conquistas relevantes na carreira, como Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Copa do Mundo.

Aos 74 anos, Felipão anunciou a aposentadoria como treinador em dezembro do ano passado, depois de se sagrar vice-campeão da Copa do Brasil pelo Furacão. Ele passou a ocupar o cargo de coordenador técnico do Athletico. Na função, dialoga com a comissão liderada por Paulo Turra e a diretoria de futebol, comandada por Alexandre Mattos.

Outros nomes de Portugal ainda agradam à cúpula, casos de Carlos Carvalhal e Pedro Martins. O primeiro, contudo, não pensa em mudança para o Brasil, e o segundo está empregado no Al-Gharafa, do Qatar. A diretoria vê Luiz Felipe Scolari como uma opção interessante no mercado da bola.