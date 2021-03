Atlético-MG x Coimbra: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Coimbra nesta sexta-feira (19), às 17h30 (de Brasília), no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, buscando manter a invencibilidade no Estadual, antes da paralisação dos jogos. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Coimbra DATA Sexta-feira, 19 de março de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 17h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michel Patrick Costa

Assistentes: Felipe Alan Costa e Breno Rodrigues

Quarto árbitro: José Alfredo Filho

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer mais uma vitória no Mineirão / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão passar o jogo desta sexta-feira (19), às 17h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Por conta de novas medidas do Governo de Minas para conter pandemia da Covid-19, a partida, que antes estava marcada para às 21h30 (de Brasília), foi antecipada para às 17h30.

Líder absoluto no Campeonato Mineiro, com quatro vitórias, o Atlético-MG busca manter o aproveitamento de 100% na competição.

A partida marcará a reestreia do técnico Cuca no comando do Galo, além do primeiro jogo do meio-campista Nacho Fernández na temporada.

Por outro lado, Diego Tardelli, em recuperação de lesão muscular na coxa direita, e Marrony, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Já o Coimbra é o lanterna do estadual, com apenas dois pontos, registrando dois empates e duas derrotas.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Gabriel, Dodô, Dylan, Zaracho, Calebe, Hulk, Marrony e Tardelli.

Provável escalação do Coimbra: Jori; Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito; Gustavo Crecci, Kauê e Marquinho; Klysman, Guilherme Santos e Rafhael Lucas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Uberlândia Mineiro 7 de março de 2021 Patrocinense 1 x 3 Atlético-MG Mineiro 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caldense x Atlético-MG Mineiro 24 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x América-MG Mineiro 28 de março de 2021 17h (de Brasília)

COIMBRA

JOGO CAMPEONATO DATA Coimbra 0 x 0 Tombense Mineiro 7 de março de 2021 Boa 2 x 1 Coimbra Mineiro 12 de março de 2021

Próximas partidas