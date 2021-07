Atlético-MG cogita público em jogo da Libertadores, mas Prefeitura de BH descarta

Autoridades de Belo Horizonte creem que ainda não é o momento de haver público em estádios e descartam presença de torcedores em jogo da Libertadores

O Atlético-MG tentou a liberação de público para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, diante do Boca Juniors (ARG), marcado para a próxima terça-feira (20), no Mineirão. A Prefeitura de Belo Horizonte, no entanto, descarta que haja torcedores no Gigante da Pampulha para o compromisso da semana seguinte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A ideia dos mineiros era liberar a presença de torcedores no estádio e liberar 10% da capacidade total aos argentinos. A situação, contudo, não avançará por determinação da Prefeitura de Belo Horizonte.

De acordo com o governo de Minas Gerais, estão autorizados eventos em regiões com fase amarela (caso da capital mineira) com lotação máxima de 300 pessoas ou 30% da capacidade em ambientes fechados, ou com 600 pessoas ou 50% da capacidade em ambientes ao ar livre. Os eventos podem ter duração máxima de 6 horas e ocorrer entre 7h e 23h.

De acordo com a apuração da Goal, a Prefeitura de Belo Horizonte não vê a possibilidade de realização da partida com a presença de público na próxima terça-feira.