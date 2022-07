Atlético-MG cobra CBF por áudios do VAR contra São Paulo e Flamengo

Clube se irrita com a entidade por não disponibilizar áudio do VAR em seus jogos. Conversa da arbitragem em Palmeiras x São Paulo já foi divulgada

O Atlético-MG cobrará a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre os áudios do VAR nos jogos contra São Paulo, pela 16ª rodada do Brasileirão, e Flamengo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A GOAL soube que será enviado um ofício a fim de exigir uma posição da entidade.

O incômodo da diretoria do Galo é que os áudios do VAR do clássico entre Palmeiras e São Paulo, disputado no Allianz Parque na última quinta-feira (14), já foram disponibilizados pela CBF, diferentemente de suas partidas, que aconteceram anteriormente.

O desejo da cúpula é ter acesso aos áudios do VAR. O clube crê que houve lances polêmicos de arbitragem nos dois jogos. Diante do São Paulo, o Galo reclama de, no mínimo, três penalidades não marcadas, além de uma discussão em tom de ameaça do árbitro Anderson Daronco com o atacante Hulk.

A diretoria chegou a fazer uma visita à CBF na ocasião para cobrar a situação do árbitro, na última quarta-feira (13) — veja o tweet abaixo. O chefe da arbitragem na entidade, Wilson Seneme, não pôde receber o clube durante a ida ao Rio de Janeiro. A ausência do dirigente incomodou os mineiros, como soube a GOAL.

A diretoria do #Galo, representada pelo presidente Sérgio Coelho, o diretor de Comunicação André Lamounier e o gerente de futebol Victor Bagy, visitou a CBF hoje, e foi recebida de forma muito cordial pelos diretores de Competições, Júlio Avelar e de Comunicação, Rodrigo Paiva. pic.twitter.com/RVCCfo9fBB — Atlético (@Atletico) July 13, 2022

O Atlético-MG também gostaria de ter acesso ao VAR para saber como foi definido que houve o segundo gol do Flamengo na derrota por 2 a 0 que sacramentou a eliminação da equipe na Copa do Brasil. Antes do compromisso, já houve um incômodo pelo fato de os cariocas pedirem um árbitro de Copa do Mundo à CBF, restringindo a escolha a dois nomes: Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus.

Não há contestação grande por parte do clube nos bastidores. No entanto, existe uma insatisfação por não receber a conversa do VAR com o árbitro Wilton Pereira Sampaio antes da decisão sobre o segundo gol marcado por Giorgian De Arrascaeta.