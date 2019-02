Atlético-MG: clube avança em negociações por Diego Tardelli, diz site

Ídolo do Galo, atacante avalia a possibilidade de voltar a jogar no Brasil

O Atlético-MG segue trabalhando para tentar trazer de volta o ídolo Diego Tardelli, que disse recentemente estar avaliando a chance de voltar a jogar no futebol brasileiro. De acordo com o portal UOL, as conversas entre os agentes do jogador e o clube mineiro estão avançando aos poucos.

Tardelli está sem clube desde o fim do seu contrato com o Shandong Luneng, da China, no fim do ano passado. A princípio, o atacante tinha o desejo de seguir no país asiático, mas, sem propostas, já considera uma volta ao clube mineiro.

Pelo Galo, Tardelli acumula 219 jogos, 113 gols e cinco títulos em duas passagens.