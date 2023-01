Atlético-MG x Caldense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Caldense entram em campo na tarde deste sábado (21), às 13h30 (de Brasília), no Independência, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV, na TV aberta, e do SporTV3, na TV fechada.

O Atlético-MG terá o apoio em massa de sua torcida, já que todos os ingressos para a partida foram vendidos. Em entrevista à TV Galo, o técnico Eduardo Coudet falou sobre as expectativas para o duelo, porém, não vê o Alvinegro em sua melhor versão.

"Certamente não vamos ver nossa melhor versão, mas já queremos mostrar alguma coisa e ir crescendo. Pretendemos nos aproximar o mais rápido possível do jogo que queremos fazer (..) Necessitamos de tempo de trabalho, cada vez mais vamos nos sentindo mais cômodos com o dia a dia, com a forma de treinar e de jogar. Não podemos relaxar, é seguir trabalhando. Vamos mostrar coisas que o torcedor gosta, sabemos como o torcedor do Atlético é e como ele gosta que o time jogue".

Já a Caldense aposta no técnico Gian Rodrigues, além de um elenco reformulado, para, mais uma vez, ficar entre os quatro melhores do estadual. E a Veterana leva a vantagem sobre o rival quando se trata de estreias. Em cinco jogos té o momento, a equipe soma três vitórias, um empate, além de uma vitória do Galo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Atlético-MG: Everson; Mariano (Paulo Henrique), Bruno Fuchs, Jemerson, Dodô (Rubens); Allan, Edenilson, Igor Gomes (Hyoran); Paulinho, Vargas, Hulk.

Escalação do provável Caldense: Fábio Szymonek; João Vitor, Lula, Guilherme Martins e Pedro Rosa; André Castro, Erivelton e Aruá; Brown, Geovane Itinga e Mayco Félix.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Caldense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?