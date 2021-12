Atlético-MG busca três reforços para 2022, mas prioriza vendas para pagar credores

O Atlético-MG já iniciou o planejamento para a próxima temporada. A ideia do clube é contratar ao menos três jogadores no mercado da bola pensando em 2022. O departamento de futebol procura zagueiro, volante e atacante que possa atuar pelos lados do gramado. A prioridade, no entanto, é negociar jogadores nas próximas janelas com o intuito de pagar os credores.

A GOAL apurou que, mesmo com a injeção de dinheiro dos mecenas, a ideia é negociar os atletas, quitar dívidas contraídas no passado e colocar o clube em dia, para que não precise contar com o valor disponibilizado por investidores nos próximos anos.

Nessa terça-feira (21), o clube aprovou o orçamento para a próxima temporada. O documento prevê R$ 140 milhões em negociações durante 2022. Neste ano, por exemplo, a previsão era R$ 120 milhões em receitas de transferências, o que não aconteceu. Entretanto, a diretoria conseguiu faturar com outras receitas inesperadas, o que inclui os dois principais títulos nacionais.

O desejo de pagar os débitos antigos é um planejamento traçado pelo presidente Sérgio Batista Coelho ao lado dos mecenas, Rafael Menino, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin. O diretor de futebol Rodrigo Caetano está ciente e é peça fundamental neste processo.

Até o momento, o Atlético não conta com propostas oficiais por seus jogadores. A única oferta recebida foi para o empréstimo de Alan Franco, repassado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, conforme antecipado pela GOAL.

Buscas no mercado da bola

A diretoria do Atlético é cautelosa em relação à procura por reforços no mercado da bola. Embora tenha posições consideradas carentes, como zaga, meio de campo e ataque, apenas dois atletas foram procurados até o momento, ambos pelo técnico Cuca.

Ederson, que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao Fortaleza, foi um dos nomes que receberam contato do treinador. O volante de 22 anos, no entanto, é considerado caro. Outro jogador da posição, Thiago Santos, do Grêmio, também recebeu contato do comandante, que o telefonou por meio de vídeochamada para saber a sua situação no Rio Grande do Sul. O meio-campista de 32 anos, porém, não recebeu uma oferta da cúpula até o momento.

A zaga e o ataque também são posições consideradas carentes. A diretoria, contudo, ainda não procurou jogadores e não descarta um investimento um pouco mais elevado para as funções.