Atlético-MG: Blanco sofre nova lesão de ligamento no joelho e passará por mais uma cirurgia

Volante do Galo será operado pela segunda vez em menos de um ano

O Atlético-MG teve uma péssima notícia nesta quarta-feira (6). O volante Gustavo Blanco sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no treinamento fechado para a imprensa nesta tarde, com os atletas que não viajaram para o Uruguai para enfrentar o Danubio pela Copa Libertadores.

Com isso, Blanco precisará passar por mais uma cirurgia, a segunda em menos de um ano, que ainda terá data definida pelo departamento médico do Atlético-MG.

O volante foi operado em julho do ano passado pela mesma razão: lesão ligamentar no joelho esquerdo. Ele estava em fase final de recuperação e já tinha sido liberado pelo DM alvinegro.

O volante Gustavo Blanco, em treino nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, sofreu entorse no joelho esquerdo. Após exames, constatou-se nova lesão no Ligamento Cruzado Anterior. O atleta passará por cirurgia em data a ser definida. Desejamos força para superar o difícil momento. pic.twitter.com/yvfVOllmr5 — Atlético (@Atletico) February 6, 2019

Blanco, de 24 anos, tem 36 jogos e um gol com a camisa atleticana. Como um dos principais jogadores do Galo, ele vivia grande fase e vinha sendo muito elogiado pela imprensa e pela torcida até sofrer sua primeira lesão no meio do ano passado.

O volante deve ficar afastado dos gramados por cerca de pelo menos seis meses.