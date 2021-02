Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela 36ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Bahia entram em campo neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos opostos na temporada. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Bahia DATA Sábado, 13 de fevereiro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Daniel Paulo (SP)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistentes VAR: Vinicius Furlan (SP) e Fabio Rogério Baesteiro (SP)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 61 pontos e ocupando a terceira posição do Brasileirão, o Atlético-MG só pensa na vitória para reduzir a diferença para o líder Internacional, que registra 66.

O técnico Sampaoli não terá Allan, suspenso. Alan Franco entra no meio.

Já o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos, não sabe o que é vencer há quatro rodadas (dois empates e duas derrotas).

O técnico Dado Cavalcanti pode ter alguns jogadores ausentes por conta da Covid-19.

"A possibilidade [de mudanças na equipe] existe não pela condição do jogo em si. É que infelizmente terei mais dificuldade ainda na escalação dos atletas. Essa semana trouxe novidades indesejadas. Alguns atletas contaminados pelo Covid que terão ausência significativa no jogo. Por conta disso, serei forçado a fazer modificações e talvez até mude a caracterização da nossa equipe em campo, também por isso", disse o técnico.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas.

Provável escalação do Bahia: Anderson (Matheus Claus); Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Zeca; Gregore, Ronaldo e Ramon; Rossi, Gabriel Novaes e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021 Fluminense 0 x 0 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) Atlético-MG x Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Fluminense Campeonato Goiano 3 de fevereiro de 2021 Bahia 3 x 3 Goiás Campeonato Brasileiro 6 de fevereiro de 2021

Próximas partidas