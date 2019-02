Atlético-MG avança por volante que está na mira do Santos

Jobson, de 23 anos, está na mira do clube de Belo Horizonte para esta temporada. O meio-campista pertence ao Red Bull Brasil e é destaque do Paulistão

O Atlético-MG entrou de vez na briga para tirar Jobson do Red Bull Brasil. Uma reunião entre o estafe do jogador e o CEO do clube paulista, Thiago Scuro, na noite de ontem, deixou o Galo forte na disputa, em condição melhor que a do Santos.

Uma fonte ligada ao clube de Campinas, que esteve presente no encontro, disse à Goal Brasil que os mineiros apresentaram uma proposta que agrada. A ideia é contar com o meio-campista em definitivo.

O encontro se iniciou por volta de 14h (de Brasília) e se encerrou no fim da noite ainda sem uma definição sobre o futuro do jogador. O estafe do atleta, que já havia conversado sobre termos contratuais com o Santos, também ficou balançado com o que ouviu do Atlético, de acordo uma pessoa ligada ao Red Bull Brasil.

Jobson é observado de perto pelo Atlético. O clube enviou um olheiro a São Paulo para assistir ao Campeonato Paulista, e o jogador de 23 anos é quem chama a atenção do departamento de futebol. Marques, inclusive, já o viu em ação nos últimos dias.

O Santos, por outro lado, mantém otimismo em relação ao jogador. Houve uma reunião que contou com Robson Ferreira, agente do volante, e o presidente José Carlos Peres na última semana. Na ocasião, a dupla avançou em relação à ida do meio-campista para a Vila Belmiro.

O Peixe estava à espera do novo encontro entre o empresário e o CEO do Red Bull Brasil para avançar no negócio. Os paulistas, no entanto, não contavam com a busca do Galo pelo atleta.