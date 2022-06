Atlético-MG avança por renovação do diretor de futebol Rodrigo Caetano

Executivo terá uma reunião com a diretoria do Galo após jogo contra o Emelec e pode selar permanência no clube

O Atlético-MG avançou nas tratativas para a renovação com o diretor de futebol Rodrigo Caetano no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. O clube terá uma reunião com o executivo após a viagem do elenco ao Equador, onde enfrentará o Emelec, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

As partes devem chegar a um acordo depois do encontro que ocorrerá em Belo Horizonte. Rodrigo Caetano tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2022. As tratativas são para que o executivo assine até o fim do mandato do presidente Sérgio Coelho, em dezembro de 2023.

Bem quisto nos bastidores, o dirigente foi procurado para conversar sobre a renovação há aproximadamente um mês. As conversas avançaram, e a sua manutenção deve ser confirmada em breve.

Rodrigo Caetano chegou ao Atlético-MG no início de 2021, ainda com a temporada 2020 em disputa. O diretor de futebol foi o responsável por contratar peças como o meia-atacante Nacho Fernández e o atacante Hulk.

A sua permanência faz parte do projeto do clube para a inauguração do novo estádio, a Arena MRV, que tem previsão para funcionamento a partir de 2023.