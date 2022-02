Atlético-MG avança em conversas para ter Pavón a partir de julho de 2022

O Atlético-MG avançou nas tratativas para contratar Cristian Pavón a partir de julho de 2022. A diretoria conversa com o estafe do jogador a fim buscá-lo para o segundo semestre deste ano, conforme adiantado pela GOAL.

O atacante de 26 anos não ficará no Boca Juniors, da Argentina, ao término do vínculo com o clube, o qual se encerrará em 30 de junho de 2022. Ele iniciou conversas para se mudar para Cidade do Galo e deu sinal positivo para a ida ao Brasil.

As tratativas ainda não estão finalizadas, mas a diretoria atleticana avalia a possibilidade de sacramentar o negócio ainda no primeiro semestre deste ano. O argentino teve o nome avalizado por El Turco Mohamed, técnico do clube desde o início deste ano. O comandante foi o responsável por substituir Cuca no cargo.

O Atlético-MG buscou quatro reforços no mercado da bola: o zagueiro Diego Godín, o volante Otávio e os atacantes Ademir e Fábio Gomes chegaram ao clube. O meio-campista Otávio já assinou pré-contrato para o segundo semestre deste ano. Ele ainda chegará ao clube por empréstimo até o fim da temporada europeia, que se encerra em junho de 2022.

Cristian Pavón fez 36 partidas pelo Boca Juniors na última temporada, com quatro gols marcados e cinco assistências. O atacante já avisou à diretoria do clube de Buenos Aires que não seguirá na Bombonera ao término de seu contrato.