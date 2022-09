Atlético-MG avaliará desempenho até fim do ano antes de tratar renovação de Cuca

Treinador tem contrato com o Galo até novembro de 2022. Diretoria avaliará desempenho do time antes de discutir a permanência do técnico para 2023

O Atlético-MG é comedido ao tratar a permanência de Cuca para 2023. O técnico tem contrato com o clube até novembro deste ano, e a sua permanência só será discutida na reta final da temporada, como soube a GOAL.

A diretoria e os mecenas do clube aguardam os resultados dos últimos meses de temporada e pensam em apresentar uma proposta formal somente após uma análise do que será feito na reta final de 2022.

O departamento de futebol e a diretoria analisarão o desempenho do elenco sob o comando do treinador nos próximos dois meses para discutirem a possível renovação de Cuca. Se as partes — Atlético-MG e técnico — tiverem intenção de renovar, a negociação poderá avançar.

A princípio, Cuca sonha com a possibilidade de defender a seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022. Tite deixará a equipe nacional ao fim da competição, que será disputada no Qatar, entre novembro e dezembro. Ele, no entanto, sabe que tem chances remotas de assumir o cargo após o Mundial.

O treinador só deve decidir o futuro a partir de novembro e, por isso, nem sequer abriu conversas para discutir a sua situação na Cidade do Galo.

Cuca voltou ao Galo para substituir o argentino Turco Mohamed. O treinador era tratado como nome ideal para o cargo, sobretudo pelo que fez em 2021 no clube. Ele foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil na ocasião. Além disso, venceu o Campeonato Mineiro.

Desde o retorno ao clube, em julho deste ano, Cuca comandou o Galo em oito partidas, com duas vitórias, três empates e três derrotas. A equipe tem 37,5% de aproveitamento com o treinador.