Atlético-MG x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando pelo título, o recebe o neste domingo (17), às 18h15 (de Brasília), no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Atlético-GO DATA Domingo, 17 de janeiro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Helton Nunes (SC)

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson (MG)

VAR: Jose Claudio Rocha (SP)

Assistentes VAR: Thiago Luis Scarascati (SP) e Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



quer se aproximar do líder no Brasileirão / Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há dois jogos invictos (uma vitória e um empate), o Atlético-MG briga pelo título do Brasileirão com o , e mira apenas a vitória em casa contra o Atlético-GO.

Para o duelo, o técnico Jorge Sampaoli terá apenas Matías Zaracho como desfalque.

👀⚽️ Penúltimo treino antes de enfrentar o Atlético-GO! Se liga no álbum com fotos da atividade: https://t.co/8M1o0BVPWt #Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/MaqwqjR9kX — Atlético 😷 (@Atletico) January 15, 2021

Já o Atlético-GO, com dois empates seguidos, terá algumas mudanças na equipe titular.

O técnico Marcelo Cabo promoverá o retorno de Marlon Freitas, que cumpriu suspensão diante do , enquanto o atacante Roberson pode entrar no lugar de Zé Roberto.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, Oliveira (João Victor) e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Matheus Vargas (Janderson); Wellington Rato, Zé Roberto e Chico (Janderson).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 RB 2 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 11 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2020 19h15 (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 0 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas