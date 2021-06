Atlético-MG x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), pela oitava rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, buscando reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas na competição. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Atlético-GO DATA Quinta-feira, 1 de julho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Anderson José de Moraes (SP)

Quarto árbitro: Antônio Marcio Teixeira (MG)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Assistente VAR: Herman Brumel (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão / Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas seguidas, o Atlético-MG entra em campo pressionado pela vitória nesta quinta-feira, enquanto o Atlético-GO com os mesmos 10 pontos, foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o zagueiro Nathan Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Oliveira pode aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Rever e Gabriel; Jair, Tchê Tchê, Hyoran e Savarino; Hulk e Keno.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Janderson, Zé Roberto e Natanael..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 0 Fluminense Brasileirão 23 de junho de 2021 Atlético-GO 0 x 1 Bragantino Brasileirão 28 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Atlético-GO Brasileirão 4 de julho de 2021 20h30 (de Brasília) Atlético-GO x Sport Brasileirão 7 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão 24 de junho de 2021 Santos 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 27 de junho de 2021

Próximas partidas