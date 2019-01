Atlético-MG atende pedido da torcida e se reúne com Diego Tardelli

O atacante havia anunciado que não pretendia sair da China após rescindir contrato com o Shandong Luneng, mas parece ter mudado de ideia

Diego Tardelli está próximo de retornar ao Atlético-MG.

O atacante havia rescindido contrato recentemente com o Shandong Luneng, da China, e está reunido com o clube mineiro nesta quinta-feira (31) para discutir seu possível retorno ao clube mineiro.

Segundo o portal Uol Esporte, a reunião conta, além de Tardelli e seus agentes, com o diretor de futebol do Galo, Marques, e Hissa Elias Moysés, representante do BMG.

O Galo recorrei ao Banco BMG para pagar o salário do jogador, que ficaria perto de R$ 1 milhão por mês. O novo parceiro aceitou ajudar caso o acordo seja confirmado.

Tardelli havia dito publicamente que não pretendia voltar ao Brasil, e aguardava receber ofertas de outros clubes da China. No entanto, passou a reconsiderar seu retorno ao Brasil nos últimos dias.

Ídolo da torcida do Galo em suas duas passagens pelo clube, o atacante de 33 anos faturou títulos importantes em Minas, como a Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014, além de dois Campeonatos Mineiros.