Atlético-MG anuncia retorno de Réver, que fala em gratidão e novos títulos

O zagueiro foi o capitão do clube no título da Libertadores em 2013, a maior glória do Galo em todos os tempos

O Atlético-MG anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (27), o retorno do zagueiro Réver, capitão do clube no título da Libertadores em 2013. Aos 33 anos, o jogador assinou contrato até 2021 e não escondeu a felicidade ao voltar para o clube onde viveu o seu auge.

“Estou me sentindo em casa realmente, um lugar que me acolheu muito bem na minha primeira passagem. Sou muito grato ao Atlético e à diretoria, que me buscou novamente. Fico muito feliz e espero corresponder com grandes partidas e títulos. Esse é o meu maior objetivo e sempre será, com a camisa do Atlético, onde me sinto muito bem”, afirmou ao site oficial do Galo.

“Sou muito grato por retornar ao Atlético e poder dar sequência à minha primeira passagem, dando alegria a esse torcedor que tanto merece”, completou o zagueiro. Réver chegou ao Galo em 2010 e deixou o clube em 2014, quando foi contratado pelo Internacional. Desde 2016, o defensor vestia a camisa do Flamengo.

Réver no Galo! O capitão do título da Libertadores está de volta ao Atlético! O contrato do zagueiro vai até dezembro de 2021: https://t.co/WowWZ7vzKe



Aqui é #Galo! pic.twitter.com/ynlOlRBEpU — Atlético (@Atletico) 27 de dezembro de 2018

“Minha primeira passagem aqui foi muito boa e espero que a segunda seja ainda melhor. Então, a gente vai procurar resgatar essa identificação e aumentá-la, mas só vou conseguir isso através de títulos e grandes jogos, para que o torcedor possa continuar tendo esse carinho que sempre teve comigo”, completou.

Campeão da Libertadores, zagueiro Réver está de volta! Confira nossa entrevista exclusiva.



Quer ter acesso a vídeos exclusivos do Galo? Inscreva-se no canal da @tvgalo no YouTube: https://t.co/aFzmQ2LurD



Aqui é #Galo! pic.twitter.com/2l5Nig3hcQ — Atlético (@Atletico) 27 de dezembro de 2018

Com a camisa alvinegra, Réver conquistou a Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e Campeonato Mineiro ( 2012 e 2013).