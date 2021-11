Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Com mais de 56 mil ingressos vendidos, o Atlético-MG enfrenta o América-MG neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quer futebol ao vivo? Clique aqui e teste grátis o DirectvGo!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x América-MG DATA Domingo, 7 de novembro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto árbitro: Michel Patrick (MG)

VAR: Elmo Alves Resende (GO)

Auxiliar VAR: Edson Antônio de Sousa (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Atlético-MG

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, no Mineirão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Muito próximo de confirmar o título, o Atlético-MG terá pela frente o clássico com o América-MG. Atualmente, soma 62 pontos, 10 a mais que o Palmeiras, segundo colocado.

Para o confronto no Mineirão, o técnico Cuca não poderá contar com o meia Nacho Fernández, suspenso, enquanto Keno pode aparecer no ataque ao lado de Hulk.

Já o América-MG, com 38 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas.

Berrío, Eduardo e Kawê, lesionados, estão fora, enquanto Felipe Azevedo e Zárate brigam por uma vaga no ataque.

Mais artigos abaixo

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Savarino e Diego Costa.

Escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Lucas Kal e Juninho; Ademir, Rodolfo e Zárate (Felipe Azevedo).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 30 de outubro de 2021 Atlético-MG 2 x 1 Grêmio Brasileirão 3 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Corinthians Brasileirão 10 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Athletico-PR x Atlético-MG Brasileirão 16 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 2 América-MG Brasileirão 23 de outubro de 2021 América-MG 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 31 de outubro de 2021

Próximas partidas