Atlético-MG alcança 30% da meta de negociações de atletas com venda de zagueiro

O zagueiro Gabriel, de 26 anos, foi vendido pelo Atlético-MG ao Yokohama F.C., do Japão. O valor total da negociação é de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos do atleta. O clube mineiro vai oficializar, em breve, a transferência do jogador revelado nas categorias de base.

Com essa negociação, a diretoria do Galo alcança R$ 30 milhões em venda de atletas, ou seja, quase um terço (1/3) da meta estipulada no balanço financeiro para a temporada: R$ 100 milhões.

Nas últimas semanas, o clube bateu o martelo em transferências do volante Léo Sena ao Spezia-ITA, meia-atacante uruguaio David Terans ao Athletico-PR e irá receber um total de R$ 15,6 milhões, que corresponde a R$ 8,1 milhões) por Léo Sena e R$ 7,5 milhões pela venda de 80% dos direitos do uruguaio Terans. O atacante Edinho, que estava emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coréia do Sul, foi adquirido pelo Fortaleza.

Recentemente, o diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, explicou a estratégia de negociar atletas que estavam fora dos planos para ajudar na arrecadação de receitas além da economia na folha salarial:

“Alguns jogadores fora do elenco e com vínculo com o clube nós acabamos rentabilizando para diminuir essa necessidade de fazer a venda de um ou dois jogadores do elenco principal. Penso que muito mais do que contratar, a equipe de melhor performance será a que menos vender. As receitas caíram demais e temos compromissos", ponderou.

A necessidade de venda de atletas do Atlético-MG se dá também para honrar compromissos referentes a contratações de reforços feitas no ano passado. O Galo foi o time brasileiro que mais movimentou o mercado com as chegadas dos atacantes Marrony, Keno, Vargas, Sasha, os meio-campistas Allan, Alan Franco, Zaracho, Nathan (adquirido de forma definitiva), Hyoran; zagueiro Júnior Alonso; laterais Guilherme Arana e Mariano além do goleiro Éverson.

"Esses atletas adquiridos ano passado eles não foram quitados, não pense você que está tudo devidamente quitado e que podemos pensar em novas aquisições. Vários deles ainda estamos pagando, vários deles temos valores a serem pagos em 2022 e assim por diante. Existe a necessidade de receita extraordinária e ela está no orçamento divulgado pelo clube”, acrescentou Rodrigo Caetano.

Histórico de Gabriel no Atlético-MG

Gabriel foi formado nas categorias de base do Atlético-MG e foi promovido a equipe principal em 2016. No ano seguinte, fez parte do time campeão mineiro e teve sequência entre os titulares. Em 2018, o defensor teve queda de rendimento e perdeu espaço no Galo. Em 2019, Gabriel foi emprestado ao Botafogo, onde se tornou um titular importante. Mesmo com contrato de empréstimo válido por mais uma temporada no alvinegro carioca, no início de 2020, a diretoria atleticana pediu o retorno dele.

Pelo Atlético-MG, Gabriel fez 158 jogos, marcou sete gols e conquistou três campeonatos Estaduais (2017, 2020 e 2021).