Atlético-MG x Água Santa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Times entram em campo neste domingo (15), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Diadema, Atlético-MG e Água Santa se enfrentam na tarde deste domingo (15), às 15h (de Brasília), pela terceira fase Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Atlético-MG foi o primeiro colocado do grupo 27, com 100% de aproveitamento. Na partida passa, o Galo bateu o Nova Iguaçu por 3 a 0. O Água Santa, por sua vez, ficou na segunda posição do mesmo grupo, com duas vitórias e uma derrota. Já na fase eliminatória, o time venceu o Vila Nova por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Atlético-MG: Diego, Kauan, Rômulo, Daniel Borges, Leo Santos, Alexandre Lopes, Vitinho, Yan, Cadu, Alisson Santana e Isaac.

Escalação do provável Água Santa: Matheus, João Vitor, Vreno, Carlos, Villian, João Roberto, Jonatas, Thiago, Arthur, David e Vinícius.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Atlético-MG venceu a Copinha três vezes: 1975, 1976 e 1983.

Quando é?