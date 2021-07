Atlético-MG afasta Guga após flagra do lateral em meio a festa com aglomeração

O jogador não será opção para o confronto contra o Boca Juniors, pela Libertadores da América

O lateral-direito Guga foi multado e afastado pela diretoria do Atlético-MG e não enfrenta o Boca Juniors, nesta terça-feira (20), às 19h15, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

De acordo com nota oficial, o clube explica que o jogador infringiu o protocolo de saúde adotado pela instituição e, por isso, ficará fora das atividades para cumprir o prazo de isolamento determinado pelo departamento médico.

Guga foi flagrado, sem máscara, em um restaurante que promovia um show de pagode em Belo Horizonte no último domingo. O camisa 2 do Galo estava com a família no local e foi visto dentro do horário permitido de funcionamento dos restaurantes em BH, que é até as 22h. Porém, a recomendação do Atlético-MG é que os atletas descansassem após treino pela manhã.

Após o flagra, Guga publicou nos stories do Instagram a foto de um notebook com a página da Netflix aberta, mas os usuários da rede social notaram que a data do computador era de sexta-feira, dia 16. O lateral apagou a imagem em seguida. A assessoria de imprensa de Guga afirmou que o jogador não vai se pronunciar sobre o assunto.

Imagens da festa onde estava Guga, seguido pelo 'storie' posteriormente apagado pelo atleta

O jogador recebeu as duas doses de vacinas contra a Covid-19, oferecidas pela Conmebol e já havia contraído o vírus em novembro de 2020. No entanto, apesar de imunizado, ele pode contrair o novo coronavírus e repassá-lo a outras pessoas.

Dentro de campo, Guga perdeu a posição de titular do Atlético-MG para o experiente Mariano, que vem agradando o técnico Cuca. O lateral-direito ficou fora da lista definitiva da seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas de Tóquio, no Japão.

Outro afastamento de Guga

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Essa não é a primeira vez que o lateral Guga é afastado pela diretoria do Atlético-MG. Em 2019, o atleta estava no hotel de concentração na Cidade do Galo, e postou, nas redes sociais, um vídeo comemorando o título do Flamengo, rival histórico do clube mineiro, na Copa Libertadores sobre o River Plate-ARG.

Naquela oportunidade, muitos atleticanos chegaram a pedir a rescisão de contrato com o lateral. Após esse episódio, o atleta passou a conviver com a desconfiança da torcida, mas conseguiu recuperar a titularidade.