Atlético-MG abre negociação de troca com Corinthians, envolvendo Luan por Romero, segundo site

Paraguaio ainda não acertou sua renovação com o Timão e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube

O Atlético-MG já abriu negociações com os agentes de Romero para tentar acertar a contratação do atacante do Corinthians que pode ser trocado por Luan. Segundo o portal Uol, o diretor de futebol Marques e o presidente Sérgio Sette Câmara negociam com os agentes da OTB Sports um contrato de quatro temporadas.

Romero tem contrato com o Corinthians apenas até o dia 14 de julho e, portanto, já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Para não ficar sem nenhuma compensação, o Timão aceita envolver o atacante em uma troca por Luan, que é um pedido do técnico Fábio Carille.



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

"(O Luan) foi interesse do Corinthians, já teve negociação um tempo atrás. Depois ficou parada. Pelos valores pedidos pelo Atlético-MG, o Corinthians parou de negociar. Existe hoje um interesse do Atlético-MG no Romero, mas nada além disso. O Corinthians foi procurado, mas hoje não existe essa negociação em andamento", ressaltou.

"A gente vem em uma negociação de renovação com o Romero. Ainda não chegamos a um acordo e acho que hoje até estamos longe de chegar. Ainda não conseguimos partir para esse lado até porque o Romero tem só seis meses de contrato, e o Luan mais dois anos e pouco", acrescentou.