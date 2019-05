Atlético-MG 2x1 Flamengo: Diego Alves falhou ou foi golaço de Chará? Até a FIFA deu pitaco!

A derrota por 2 a 1 para o , mesmo tendo um jogador a mais dentro do Estádio Independência, pela 5ª rodada do Brasileirão, fez aumentar a já conhecida pressão sobre o técnico Abel Braga.

Como de praxe a cada jogo mais tenso do , torcedores manifestaram na internet o descontentamento em relação ao trabalho do treinador.

Uma novidade em meio à ira dos flamenguistas, entretanto, foi direcionada ao goleiro Diego Alves. Destaque do time na campanha da Libertadores, o camisa 1 foi muito criticado por causa do segundo gol marcado por Yimmy Chará. O colombiano acertou um belíssimo chute, mesmo sem ângulo e bateu Diego.

Mas o futebol desperta muitas emoções. Enquanto os rubro-negros lamentavam um erro raro de seu goleiro, torcedores do e até mesmo a FIFA exaltou o tento de Chará. Através de suas redes sociais, a máxima entidade do futebol fez questão de mostrar o entusiasmo com a jogada.

😲👏🏻@MarcoVanBasten @youridjorkaeff @Oficial_RC3 Taison, Hallenius, Ankerson… make room for a 🆕member of your VIP club of players to have scored wonder volleys from tight angles: 🇧🇷@Atletico & 🇨🇴ace Yimmi Chará!



What’s the best volley you’ve ever seen❓ https://t.co/xIqMzLtC3f