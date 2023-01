Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogaço! Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam na tarde deste domingo (8), no Wanda Metropolitano, às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Quarto colocado do Espanhol com 27 pontos, o Atlético de Madrid vem de vitória na rodada passada e conta com o apoio de sua torcida para vencer o clássico e tentar subir na tabela. Os Colchoneros não têm problemas confirmados para o duelo.

Do outro lado, o Barcelona, com 38 pontos, entra em campo defendendo a sua liderança. Os culés estão com o departamento médico vazio, mas não poderão contar com Lewandowski e Alba, suspensos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Witsel, Gimenez; Llorente, Kondogbia, Barrios, Koke, Carrasco; Griezmann, Morata.

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, F de Jong; Dembele, F Torres, Fati.

Desfalques

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Robert Lewandowski e Jordi Alba estão suspensos.

Quando é?

• Data: domingo, 8 de janeiro de 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Wanda Metropolitano, Madrid - ESP