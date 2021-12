Atlético inicia negociações por Jorge Jesus com auxílio de intermediário

Jorge Jesus se tornou o plano A do Atlético-MG para substituir o técnico Cuca, que alegou problemas familiares e decidiu não seguir no clube em 2022. A diretoria do Galo já iniciou os contatos por JJ com Bruno Macedo, agente do treinador. Giuliano Bertolucci, prestigiado intermediário do mundo do futebol, representa o time brasileiro nas trativas.

Segundo soube a GOAL, a expectativa dos dirigentes do Galo é intensificar os contatos nas próximas horas para saber se pode ou não seguir avançando. Há a possibilidade, inclusive, de uma ligação direta para Jorge Jesus, que está em Portugal.



Um dos principais entusiastas de Jorge Jesus no Atlético é o ex-presidente do clube, Ricardo Guimarães, quem chegou a tentar contratar o treinador em 2019. Na ocasião, num cenário de menor investimento, não foi possível sequer abrir as conversas.



Hoje a realidade do Atlético é diferente. Com elenco forte, e capacidade de investimento, os dirigentes entendem que podem oferecer boa estrutura ao treinador. Um ponto que pode se tornar um empecilho é o fato de JJ não abrir mão de sua comissão técnica, formada normalmente por 7 profissionais.



O Galo investiu alto numa comissão técnica fixa, e não pretende abrir mão. Mas tudo pode ser conversado e ajustado, uma vez que o Atlético não descarta nem mesmo ir à Portugal e conversar frente a frente com o técnico.



Ainda segundo soube a GOAL, a ligação de JJ com o Flamengo também pode ser colocado na balança pelo treinador, mas pessoas próximas garantem que isso se torna menor, caso o projeto seja de fato ambicioso.