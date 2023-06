Atlético Guaratinguetá x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais d Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela nona rodada; veja como acompanhar na internet

Atlético Guaratinguetá e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (11), a partir das 15h (de Brasília), no estádio Prof. Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de vitória por goleada, o Palmeiras é o líder disparado do grupo 11, com 24 pontos. Já o Atlético Guaratinguetá é o quarto colocado, com 12 pontos marcados.

Prováveis escalações

Atlético Guaratinguetá sub-20: Lucas, Leonardo, Felipe, Victor, Gustavo, Kauã, Victor, Lucas Amorim, Yan, Wendell e Kayan.

Palmeiras sub-20: Addi, João Pedro, Ary, Gustavo, Leonardo, Ian, Carlos, Carlos Eduardo, Wendell, Pedro e Thauan.

Desfalques

Atlético Guaratinguetá

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?