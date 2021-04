Atlético-GO x Newell's Old Boys: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

A estreia dos times na Sul-Americana será na terça-feira (20), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-GO, um dos representantes do Brasil na Copa Sul-Americana, vai fazer sua estreia na competição nesta terça-feira (20), às 19h15 (de Brasília), jogando em casa diante do Newell's Old Boys, da Argentina. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Newell's Old Boys-ARG DATA Terça-feira, 20 de abril de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiania, GO HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gustavo Tereja

Assistentes: Horácio Ferreiro e Agustin Berriso

Quarto árbitro: Daniel Fedorczuk

VAR: Freddy Arellanos

Assistentes VAR:

ONDE VAI PASSAR?



O Newell's vem ao Brasil para a primeira rodada da Copa Sul-Americana 2021 / Foto: @CATalleresdecba

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-GO

Depois de passar pelo Joinville na Copa do Brasil e bater o CRAC no Goiano, o Atlético está de volta aos gramados para a estreia na Copa Sul-Americana. O time titular estará de volta após ter sido poupado para o Estadual.

O técnico Jorginho não deve ter nenhuma surpresa em sua escalação para o jogo.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo; Janderson, Danilo Gomes (Arthur Gomes), Zé Roberto.

NEWELL'S OLD BOYS

Com apenas duas vitórias em 2021, o Newell's Old Boys chega para a disputa de sua quarta participação em uma Copa Sul-Americana - melhor desempenho foi em 2010, quando chegou às quartas de final.

O time comandado por Germán Burgos não terá alguns jogadores importantes no jogo contra o Dragão: o zagueiro Manuel Capasso testou positivo para Covid-19, Julián Fernández e Santiago Gentiletti têm problemas no joelho e Franco Escobar sofreu uma fratura no pé.

Rumbo a Brasil ✈️



En estos momentos, el plantel leproso parte con destino a Goiânia. pic.twitter.com/4wZpxmunZT — Newell's Old Boys (@Newells) April 19, 2021

Provável escalação do Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Diego Calcaterra (Facundo Nadalín), Cristian Lema, Yonatan Cabral; Jerónimo Cacciabue, Pablo Pérez, Juan Sforza, Franco Negri; Alexis Rodríguez (Manuel Llano), Maxi Rodríguez e Jonatan Cristaldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 3 x 1 CRAC Campeonato Goiano 17 de abril de 2021 Joinville 0 x 2 Atlético-GO Copa do Brasil 15 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jataiense x Atlético-GO Campeonato Goiano 22 de abril de 2021 15h30 (de Brasília) Palestino x Atlético-GO Copa Sul-Americano 29 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

NEWELL'S OLD BOY

JOGO CAMPEONATO DATA Newell's Old Boys 2 x 0 Patronato Campeonato Argentino 17 de abril de 2021 Lanús 1 x 3 Newell's Old Boys Campeonato Argentino 12 de abril de 2021

Próximas partidas