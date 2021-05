Atlético-GO x Libertad: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam nesta quarta (19), às 19h15 (de Brasília), pela 5ª rodada da Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-GO e Libertad-PAR, os dois primeiros colocados do Grupo F, se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Libertad DATA Quarta-feira, 19 de maio de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiania, GO HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Guillermo Guerrero

Assistentes: Christian Lescano e Juan Aguiar

Quarto árbitro: Marlon Vera

ONDE VAI PASSAR?



O Dragão joga em casa com o líder do grupo / Foto: Heber Gomes/ACG

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-GO

O Atlético-GO, com oito pontos, é vice-líder do Grupo F da Sul-Americana, atrás justamente do Libertad. Foram duas vitórias e dois empates nos quatro jogos disputados, tendo sofrido apenas um gol. Caso vença, o Dragão fica mas confortável para garantir a vaga no mata-mata.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo; Janderson, Zé Roberto e Arthur Gomes.

LIBERTAD

Com nove pontos conquistados, o Libertad lidera o Grupo F. Em quatro jogos, os paraguaios - que estão perto do título nacional - conquistaram três vitórias e sofreram uma derrota, justamente para o Dragão, na partida de ida, no Paraguai.

El Plantel Gumarelo activó esta mañana en Tuyucuá y ya prepara su viaje a Brasil para el juego ante Atl. Goianiense por copa #Sudamericana.#VamosGUMA #LibertadEsFamilia pic.twitter.com/LAB8bbtJds — Club Libertad (@Libertad_Guma) May 18, 2021

Provável escalação do Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Luiz Cardozo, Diego Vieira, Vangioni; Mejía, Hugo Martínez, Espinoza, Bareiro; Adrián Martínez e Sebastián Ferreira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Palestino Copa Sul-Americana 12 de maio de 2021 Atlético-GO 2 x 2 Grêmio Anápolis Campeonato Goiano 09 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newell's Old Boys x Atlético-GO Copa Sul-Americana 25 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Corinthians x Atlético-GO Brasileirão 30 de maio de 2021 18h15 (de Brasília)

LIBERTAD

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 1 x 6 Libertad Campeonato Paraguaio 16 de maio de 2021 Libertad 1 x 1 Newell's Old Boys Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021

Próximas partidas