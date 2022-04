Atlético-GO x LDU: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (5) para Atlético-GO e LDU, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30 (do horário de Brasília). Depois do título goiano, o Atlético-Go vai em busca do título sul-americano.

O Dragão vai virar a chave agora para a Sul-Americana. Em 2021, na última participação, o time foi eliminado da competição de forma invicta, com três empates em casa por 0 a 0. Agora, o Atlético-GO está no Grupo F, com o Defensa y Justicia, da Argentina, e o Antofagasta, do Chile.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para essa partida de estreia, o Dragão, comandado por Umberto Louzer, terá apenas uma mudança na escalação do time que constiu o Campeonato Goiano sobre o Goiás: o meia Jorginho, que estava suspenso, deve figurar entre os titularares.

Ainda assim, o treinador não poderá contar Noga, Edson e Churín, já que não foram incritos e regularizados na competição.

Do outro lado, a LDU não contará com Santiago Scotto, que está lesionado. No entanto, terá a volta de Luis Caicedo, recuperado de lesão.

Possível escalação do Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Arthur Henrique; Baralhas, Jorginho e Marlon Freitas; Shaylon, Léo Pereira, Wellington Rato.

Possível escalação da LDU: Falcón; López, Guerra, Z. Romero, Cruz; G. Nnachi, Piovi; Munoz, Alvarado e Ortiz; Molina.

DESFALQUES

ATLÉTICO-GO:

Noga, Edson e Diego Churín (questões burocráticas)

LDU:

Santiago Scotto (lesionado)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-GO e LDU será transmitido ao vivo e exclusivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (5).