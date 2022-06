Atlético-GO x Juventude: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Juventude se enfrentam neste domingo (19), no Antônio Accioly, a partir das 18h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime (veja como aqui).

Depois da dura derrota de virada para o Palmeiras no meio da semana, o Dragão busca voltar a vencer para se afastar do Z-4.

Jorginho, que se envolveu em polêmica com o técnico Abel Ferreira, volta as atenções para o confronto diante do Juventude. O treinador não terá Arthur Henrique, expulso contra o Palmeiras, enquanto Shaylon, com desconforto muscular, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Juventude, que também foi derrotado pelo Santos na última rodada, soma 10 pontos, e aparece na penúltima posição do Brasileirão.

Eduardo Baptista não poderá contar com Pitta, com desconforto muscular, e Yuri, expulso contra o Peixe.

"Esse jogo precisamos ter um time que controle o meio-campo, ter um homem a mais no meio, então vamos pensar em cima disso. Não temos o Pitta para colocar, então vamos neste caminho, mais ou menos como entrou contra o Corinthians. Vamos buscar esse homem para ocupar o meio e não perder agressividade e construção", afirmou o treinador.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Dragão soma duas vitórias, contra uma do Juventude, além de três empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2021, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon e Jefferson; Baralhas (Edson Fernando), Marlon Freitas e Jorginho; Luiz Fernando, Churín e Wellington Rato.

Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Chico e Paulinho Moccelin e Capixaba; Darlan e Ricardo Bueno.

Desfalques

Atlético-GO

Arthur Henrique: suspenso (cartão vermelho).

Juventude

Pitta: desconforto muscular.

Yuri: suspenso (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Juventude DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Castelo do Dragão - Goiânia, GO HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa (CE) e Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Jose Claudio Rocha (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 2 Atlético-GO Brasileirão 11 de junho de 2022 Palmeiras 4 x 2 Atlético-GO Brasileirão 16 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Goiás Copa do Brasil 23 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Ceará x Atlético-GO Brasileirão 26 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Juventude Brasileirão 11 de junho de 2022 Juventude 1 x 2 Santos Brasileirão 14 de junho de 2022

Próximas partidas