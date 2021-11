Atlético-GO x Juventude: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em confronto direto contra o rebaixamento, Atlético-GO e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly, em duelo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Juventude DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo (SP)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Auxiliar VAR: Vitor Carmno (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, transmite o jogo deste sábado. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual é o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar com o Ceará na última rodada por 1 a 1, o Atlético-GO, com 40 pontos, busca voltar a vencer depois de três empates consecutivos.

Do outro lado, o Juventude vem de derrota para o líder Atlético-MG, com 39 pontos, está a dois do Bahia, primeiro time do Z-4.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique e Igor Cariús (Jefferson); Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo (Ronald); André Luís, Brian Montenegro (Zé Roberto) e Janderson.

Provável escalação do Juventude: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Chico e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 17 de novembro de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Ceará Brasileirão 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Atlético-GO Brasileirão 26 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-GO x Bahia Brasileirão 29 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Fluminense Brasileirão 17 de novembro de 2021 14 de novembro de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Juventude Brasileirão 20 de novembro de 2021

Próximas partidas