Atlético-GO x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Pressionado, Dragão entra em campo nesta segunda (18) brigando contra o rebaixamento; veja como acompanhar ao vivo na TV

Pressionado com três derrotas consecutivas, o Atlético-GO recebe o Internacional nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pelo encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Afundado na zona de rebaixamento, com 22 pontos, o Atlético-GO chega pressionado buscando a recuperação após a eliminação na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, não vence há cinco rodadas (dois empates e três derrotas).

"As mudanças que começamos a fazer agora são mudanças que eu já tinha intenção em fazer, mas eu não tinha tempo para trabalhar. Precisava observar um pouco mais. Com pouco tempo de trabalho, era ruim fazer (mudanças). Agora não, agora podemos ter um time competitivo e mais forte fisicamente, com uma pegada maior. Esperamos mudar um pouco nosso estilo e também os resultados", afirmou o técnico Eduardo Baptista.

Eduardo Baptista, expulso contra o Coritiba na última rodada, não poderá comandar a equipe nesta segunda. Assim, o auxiliar Eduardo Souza assumirá a função.

Do outro lado, o Internacional, que se recuperou após a eliminação na Copa Sul-Americana nos pênaltis, vem de quatro vitórias e um empate no Brasileirão. Atualmente, soma 46 pontos.

O técnico Mano Menezes deve promover a entrada de Pedro Henrique no lugar de Wanderson, com desconforto muscular, enquanto Edenilson pode substituir Johnny, convocado para a seleção dos Estados Unidos.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 15 vitórias, contra duas do Atlético-GO, além de seis empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Escalações:

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Airton, Churín e Wellington Rato.

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick (Mauricio); Pedro Henrique e Alemão.

Desfalques

Internacional

Johnny, convocado para a seleção dos Estados Unidos, e Wanderson, com desconforto muscular, estão fora.

Atlético-GO

O meia Jorginho e o técnico Eduardo Batista, expulsos na derrota para o Coritiba, e Luiz Fernando, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 19 de setembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Estádio do Dragão – Goiânia, GO

• Arbitragem: EDINA ALVES (árbitro), NEUZA INÊS e FABRINI BELIVAQUA (assistentes), VICTOR LUCAS (quarto árbitro) e SILBERT FARIA (AVAR)