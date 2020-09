Atlético-GO x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo em busca da primeira vitória no Brasileirão neste domingo (6); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o visita o na noite deste domingo (6), às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do torneio nacional. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Grêmio DATA Domingo, 6 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - Goiânia HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Grêmio

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a 16ª posição, com sete pontos o Grêmio registra quatro empates e uma derrota, e ainda não sabe o que é vencer no Brasileirão.

Desta forma, o técnico Renato Gaúcho pode acabar escalando o que tem de melhor após a inesperada derrota para o Sport na última rodada.

Pepê, recuperado de lesão muscular, pode voltar, assim como Maicon preservado na última rodada.

Nesta tarde de sexta-feira, o elenco voltou ao CT Luiz Carvalho para iniciar a preparação para confronto com o Atlético-GO, no domingo, fora de casa. Leia em: https://t.co/hR3RAcC0Gt



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/EAug8UzIvC — Grêmio FBPA (@Gremio) September 4, 2020

Atravessando situação parecida, o Atlético-GO ocupa a 19ª posição, com cinco pontos, e também está em busca da sua primeira vitória (três derrotas e dois empates).

Para o duelo, o técnico Vágner Mancini não poderá contar com Matheus Frizzo, por questões contratuais, além de Juninho, afastado do elenco.

Marlon Freitas, que cumpriu suspensão no empate com o por 1 a 1, retorna.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê ( ); Diego Souza.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Janderson, Chico e Gustavo Ferrareis; Renato Kayzer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 2 30 de agosto de 2020 Grêmio 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Grêmio x Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 Fluminense 1 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas