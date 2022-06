Atlético-GO x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (22), no estádio Antônio Accioly, a partir das 19h (de Brasília), em um dos clássicos válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para o dia 13 de julho, às 19h (Brasília), no Serrinha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e da Globoplay, na internet.

O Atlético-GO chega às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Cuiabá, nos pênaltis, na fase anterior. Já no Brasileirão, o time é o 12ª colocado, com 16 pontos e vem de vitória sobre o Juventude.

Do outro lado, o Goiás passou pelo RB Bragantino na outra fase, após uma memorável disputa de pênaltis. Pelo Campeonato Brasileiro, o Esmeraldino está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 14 pontos, e perdeu para o Corinthians, no fim de semana.

Em 20 confrontos diretos entre as equipes, o Atlético-GO venceu 9 vezes, o Goiás outras 9, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Hayner, Edson, Ramon Menezes, Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando.

Possível escalação do Goiás: Tadeu, Diego, Da Silva, Yan Souto, Juan Pablo, Auremir, Caio, Maguinho, Vinícius, Dadá Belmonte e Pedro Raul.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

sem desfalques confirmados.

Goiás:

Sidimar: lesionado.

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Goiás DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2022 LOCAL Estádio Antônio Accioly, Goiânia - GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Back e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Jefferson Moraes (GO)

VAR: Marcio de Goias (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 3 x 1 Juventude Brasileirão 19 de junho de 2022 Palmeiras 4 x 2 Atlético-GO Brasileirão 16 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Atlético-GO Brasileirão 26 de junho de 2022 18h (de Brasília) Olímpia x Atlético-GO Sul-Americana 30 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Goiás Brasileirão 19 de junho de 2022 Goiás 1 x 2 Internacional Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas