Atlético-GO x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo do Brasileirão Série A 2022

Atlético-GO e Goiás se enfrentam neste domingo (8), no Antônio Accioly, a partir das 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Anhanguera, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Goiás DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Antônio Accioly - Goiania, GO HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento - RJ

Assistentes: Michael Correia e Thiago Rosa de Oliveira - RJ

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior - GO

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro - RN

ONDE VAI PASSAR?

A TV Anhanguera, na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (8), no Antônio Accioly.

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionados, Atlético-GO e Goiás, que ainda buscam a primeira vitória no Brasileirão, estão na zona de rebaixamento. Apesar disso, as duas equipes chegam embaladas para o clássico.

No meio da semana, o Dragão venceu o Defensa y Justicia por 3 a 2 pela Copa Sul-Americana, enquanto o Goiás empatou com o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão.



"Clássico é sempre muito importante. Quando a gente vence, a gente fica marcado, tem um sabor a mais por ser uma rivalidade. Mas dentro de campo a gente não fica pensando muito nisso, a gente pensa em executar nossa estratégia e sempre buscar a vitória para ficar marcado na história do clube", afirmou

Wellington Rato.

Em 59 jogos disputados entre as equipes, o Esmeraldino registra 20 vitórias, contra 19 do Atlético-GO, além de 20 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 30 de abril de 2022 Atlético-GO 3 x 2 Defensa y Justicia Copa Sul-Americana 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Atlético-GO Copa do Brasil 11 de maio de 2022 22h (de Brasília) Atlético-MG x Atlético-GO Brasileirão 14 de maio de 2022 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 3 x 2 Goiás Brasileirão 26 de abril de 2022 Goiás 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 30 de abril de 2022

Próximas partidas