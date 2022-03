Atlético-GO x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Goiano 2022

Atlético-GO e Goiás se enfrentam neste sábado (26), no Estádio Antônio Accioly, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo confronto de ida da final do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Anhanguera, na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Goiás DATA Sábado, 26 de março de 2022 LOCAL Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Anhanguera, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Antônio Accioly.

MAIS INFORMAÇÕES

Maior campeão do torneio, o Goiás chega para a final com a melhor campanha geral e o melhor ataque da competição, com 29 gols marcados. O Esmeraldino, porém, demitiu nos últimos dias o técnico Bruno Pivetti, após a saída de Paulo Autuori, coordenador técnico, que se juntou ao Internacional. O auxiliar Glauber Ramos comandará a equipe na decisão.

Já o Atlético-GO chega para a final após eliminar Morrinhos e Vila Nova no mata-mata. Durante a competição, o Dragão teve duas trocas de comando: saíram Marcelo Cabo e Eduardo Souza, e agora parece viver seu melhor momento, sob o comando de Umberto Louzer.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 3x2 Vila Nova Goiano 19 de março de 2022 Vila Nova 1x1 Atlético-GO Goiano 22 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Atlético-GO Goiano 2 de abril de 2022 16h30 (de Brasília) Atlético-GO x Flamengo Brasileiro 9 de abril de 2022 Indefinido

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Iporá 0x2 Goiás Goiano 20 de março de 2022 Goiás 2x3 Iporá Goiano 23 de março de 2022

Próximas partidas