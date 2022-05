Atlético-GO x Goiás: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste domingo (8) para Atlético-GO x Goiás, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília), no Antônio Accioly.

Na zona de rebaixamento, as equipes entram em campo pressionadas pela primeira vitória. Na última rodada,o Dragão empatou com o Cuiabá por 1 a 1, enquanto o Esmeraldino também arrancou um empate com o Atlético-MG por 2 a 2.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Antônio Accioly, o Atlético-GO não poderá contar com o lateral-direito Dudu, lesionado. Assim, Hayner e Edson Fernando brigam por uma vaga.

Por outro lado, o técnico Umberto Louzer volta a ter à disposição o volante Edson e o meia-atacante Luiz Fernando.

Já o Goiás, sob o comando de Jair Ventura, pode ter Felipe Bastos no time titular, enquanto Nicolas e Dadá Delmonte brigam por uma vaga no ataque.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Hayner (Edson Fernando), Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique (Jefferson); Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira (Luiz Fernando).

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Diego, Sidnei, Reynaldo César e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos (Caetano), Henrique Lordelo e Elvis; Apodi, Pedro Raul e Dadá Belmonte (Nicolas).

DESFALQUES

ATLÉTICO-GO:

Dudu: lesionado

GOIÁS:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-GO e Goiás será transmitido ao vivo pela TV Anhanguera, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.