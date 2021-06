Atlético-GO x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quinta-feira (17), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes invictas, o Atlético-GO recebe o Fortaleza nesta quinta-feira (17), às 19h (de Brasília), em Goiânia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Fortaleza DATA Quinta-feira, 17 de junho de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistente VAR: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer manter boa sequência no campeonato / Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo desta quinta-feira (17). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético-GO busca mais uma vitória no Brasileirão e quer aproveitar o fator casa para se impor diante do rival. Para o duelo desta quinta-feira, o Dragão conta com o retorno de Janderson.

Falta pouco para o jogo do Dragão pelo @Brasileirao! Último treino na tarde desta quarta-feira, às 16 horas. 🇹🇹⚽ #ACGxFOR #Dragão pic.twitter.com/l6yRPZYQix — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 16, 2021

Do outro lado, considerado a "sensação" do campeonato até o momento, o Fortaleza quer manter a boa fase e vai em busca de mais um triunfo. O Tricolor anunciou nesta quarta-feira a renoção de contrato com o lateral Tinga.

— A renovação é um sonho para mim. Estou muito feliz, aqui é a minha segunda casa. Como sempre falo para todo mundo, o Fortaleza é um lugar onde me sinto melhor e me sinto tão bem. pic.twitter.com/Qu5KbAez8m — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) June 16, 2021

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Arthur Gomes, Zé Roberto e Natanael.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Titi, Jussa, Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Lucas Crispim, David e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Corinthians Copa do Brasil 9 de junho de 2021 Atlético-GO 2 x 0 São Paulo Brasileirão 5 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Atlético-GO Brasileirão 20 de junho de 2021 18h15 (de Brasília) Atlético-GO x Fluminense Brasileirão 23 de junho de 2021 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Sport Brasileirão 13 de junho de 2021 Ceará 0 x 3 Fortaleza Copa do Brasil 10 de junho de 2021

Próximas partidas