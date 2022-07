Atlético-GO x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam neste sábado (16), no Castelo do Dragão, a partir das 18h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil

, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão. Na lanterna, com apenas 11 pontos, soma duas vitórias, cinco empates e nove derrotas.



Para o confronto fora de casa, o técnico Vojvoda não poderá contar com Felipe, suspenso, Zé Welison e Tinga, no departamento médico.



Do outro lado, o Atlético-GO, também na luta contra o rebaixamento, soma 17 pontos.



O técnico Jorginho não terá Hayner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Ramon Menezes, que machucou o tendão de Aquiles.



Já Dudu, recuperado de lesão, retorna no lugar de Hayner.



Prováveis escalações

Possível escalação do ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Dudu, Edson Felipe, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Churín e Wellington Rato.

Possível escalação do FORTALEZA: Fernando Miguel; Ceballos, Benevenuto, Titi; Vitor Ricardo, Ronald, Hércules, Lucas Lima e Capixaba; Romarinho e Moisés.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

Ramon Menezes

: lesionado.

: lesionado. Hayner

: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Fortaleza:

Zé Welison e Tinga: DM.

Felipe: suspenso (terceiro cartão amarelo).

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-GO é favorito contra o Fortaleza nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,29 na vitória do Dragão, $ 3,25 no empate e $ 3,25 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,62 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,30 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,86, ou ímpar, pagando-se $1,99.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Fortaleza DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Castelo do Dragão - Goiânia, GO HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Leirson Peng Martins (RS)

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 10 de julho de 2022 Ceará 1 x 0 Fortaleza Copa do Brasil 13 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Fortaleza Brasileirão 20 de julho de 2022 19h (de Brasília) Fortaleza x Santos Brasileirão 24 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Atlético-GO Brasileirão 9 de julho de 2022 Goiás 0 x 3 Atlético-GO Copa do Brasil 12 de julho de 2022

Próximas partidas