Atlético-GO x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Brigando por uma vaga na Copa Libertadores, o Atlético-GO enfrenta o Flamengo nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Nabizão, pela última rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Flamengo DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Nabizão - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: Breno Vieira (GO)

VAR: Hugo Savio (GO)

Auxiliar VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, no Nabizão. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Internacional, o Atlético-GO entra em campo na última rodada brigando por uma vaga na Libertadores. Para isso, precisa ultrapassar o América-MG ou o Fluminense na tabela de classificação.

Do outro lado, o Flamengo apenas cumpre tabela. Com a exceção de Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê e João Gomes, o time deve ir a campo formado por jovens.

Provável escalação do Flamengo: a atualizar.

Provável escalação do Atlético-GO: Kaufmann; Peixoto, Eder, Oliveira, Eduardo; Conceicao, Maranhao, Baralhas, Rodrigues, Janderson; Montenegro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Flamengo Brasileirão 3 de dezembro de 2021 Flamengo 0 x 1 Santos Brasileirão 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Portuguesa Carioca 26 de janeiro de 2022 A definir Volta Redonda x Flamengo Carioca 29 de janeiro de 2022 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão Série A 3 de dezembro de 2021 Internacional 1 x 2 Atlético-GO Brasileirão Série A 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas