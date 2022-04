Atlético-GO x Flamengo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste sábado (9) para Atlético-GO x Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasilero, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, quatro meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Dragão venceu por 2 a 0.

Em crise e com o técnico Paulo Sousa muito questionado, o Rubro-Negro estreia na competição nacional após a vitória sobre o Sporting Cristal na Libertadores.

Do outro lado, o Atlético-GO chega embalado com o título do Campeonato Goiano e com a goleada aplicada sobre a LDU por 4 a 0 na Sul-Americana.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Atlético-GO pode entrar em campo com a mesma formação que venceu a LDU por 4 a 0 no meio da semana.

O único desfalque do técnico Umberto Louzer deve ser o lateral-esquerdo Arthur Henrique, com lesão na coxa. Assim, Jefferson pode seguir entre os titulares.

Já o Flamengo terá um retorno importante para a estreia no Brasileirão 2022. Recuperado de dores no tornozelo, De Arrascaeta retorna, enquanto o goleiro Santos pode fazer o seu primeiro jogo com a camisa rubro-negra.

Filipe Luís, com dores, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Renê e Léo Pereira brigam por uma vaga.

Possível escalação do Flamengo: Santos (Hugo), Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes, Andreas Pereira (Arão) e Lázaro (Everton Ribeiro); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Possível escalação do Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Léo Pereira.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Maurício Isla: lesionado

Rodrigo Caio: aprimoramento físico

ATLÉTICO-GO:

Arthur Henrique: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes - SC

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira - GO

VAR: Rodrigo D'Alonso - SC

Auxiliar VAR: Charly Wendy Straub - SC

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-GO e Flamengo será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (9). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.