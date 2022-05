Atlético-GO x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Atlético-GO e Defensa y Justicia se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Estádio Antônio Accioly, a partir das 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Defensa y Justicia DATA Quarta-feira, 4 de maio de 2022 LOCAL Castelo do Dragão - Goiânia, GO HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (4), no Castelo do Dragão.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há cinco jogos na temporada (três empates e duas derrotas), o Atlético-GO volta as atenções para a Copa Sul-Americana, mirando os três pontos para seguir na liderança do Grupo F. Atualmente, com seis, divide a ponta com a LDU.

Do outro lado, o Defensa y Justicia, na terceira posição, com três pontos, soma uma vitória e duas derrotas consecutivas no torneio.

As equipes se enfrentaram na segunda rodada, e o Dragão venceu por 1 a 0, com gol de Wellington Rato, na Argentina.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Antofagasta 2 x 1 Atlético-GO Copa Sul-Americana 27 de abril de 2022 Cuiabá 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Goiás Brasileirão 8 de maio de 2022 16h (de Brasília) Cuiabá x Atlético-GO Copa do Brasil 11 de maio de 2022 22h (de Brasília)

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 1 x 2 LDU Copa Sul-Americana 28 de abril de 2022 Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia Campeonato Argentino 2 de maio de 2022

Próximas partidas