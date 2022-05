Atlético-GO x Defensa y Justicia: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (4) para Atlético-GO x Defensa y Justicia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 19h15 (de Brasília), no Castelo do Dragão. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 20 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela segunda rodada. Na ocasião, o Dragão venceu por 1 a 0, com gol de Wellington Rato.

Sem vencer há cinco jogos na temporada (três empates e duas derrotas), o Atlético-GO mira os três pontos para seguir na liderança do Grupo F. Atualmente, com seis, divide a ponta com a LDU.

Do outro lado, o Defensa y Justicia, na terceira posição, soma uma vitória e duas derrotas consecutivas no torneio.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelo do Dragão, o Atlético-GO busca apenas a vitória após a derrota para o Antofagasta na última rodada.

"Mesmo se tivéssemos vencido no Chile, esse jogo seria uma decisão pra gente. Vencendo os dois, praticamente garantiríamos a classificação nos nossos domínios. Mas vai ser um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada. Pra mim, é uma das melhores da competição, na forma de jogar, se impor e na intensidade. Mas vamos colocar nosso ritmo de jogo também para conseguir a vitória e depois pensar no outro jogo para carimbar a classificação", analisou o zagueiro Wanderson.

Depois do técnico Umberto Louzer ter poupado os seus principais jogadores na última rodada por desgaste muscular, terá força máxima em campo, assim como o .Defensa y Justicia, que precisa vencer para seguir com chances de classificação.

"É um jogo muito importante em que podemos dar um passo à frente em relação ao adversário. Se a gente ganhar, a gente praticamente elimina o adversário, então creio que vamos fazer um bom jogo e sair com um grande resultado.", afirmou Jorginho.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Dudu, Ramon, Wanderson e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Rato e Léo Pereira.

Possível escalação do Defensa y Justicia: Unsain; Tripichio, Fríaz, Colombo e Soto; Gutiérrez, Loaiza, Fernández e Rotondi; Bou e Merentiel.

DESFALQUES

ATLÉTICO-GO:

sem desfalques

DEFENSA Y JUSTICIA:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Gustavo Tejera - URU

Assistentes: Richard Trinidad e Horacio Ferreiro - URU

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-GO e Defensa y Justicia será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira (4), no Castelo do Dragão.