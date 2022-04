Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Atlético-GO e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (21), no Antonio Accioly, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Cuiabá DATA Quinta-feira, 21 de abril de 2022 LOCAL Antonio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Antônio Accioly.

MAIS INFORMAÇÕES

O Atlético-GO chega para a terceira fase após eliminar Nova Venécia e União Rondonópolis nas fases iniciais da competição.

Já o Cuiabá chega para este duelo após passar por ASA, na primeira fase, e Figueirense, na segunda fase.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 0x1 Atlético-GO Sul-americana 12 de abril de 2022 Red Bull Bragantino 4x0 Atlético-GO Brasileiro 18 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Botafogo Brasileiro 24 de abril de 2022 19h (de Brasília) Antofagasta x Atlético-GO Sul-americana 27 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 2x0 Cuiabá Brasileiro 13 de abril de 2022 Cuiabá 0x1 Fluminense Brasileiro 16 de abril de 2022

Próximas partidas