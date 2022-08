Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (21), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Cuiabá se enfrentam neste domingo (21), no Estádio do Dragão, a partir das 18h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-GO volta as atenções para o Brasileirão em busca da recuperação. Atualmente, aparece na zona de rebaixamento com 21 pontos.

Do outro lado, o Cuiabá, com 23 pontos, busca se afastar do Z-4 e emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio nacional.

Para o confronto fora de casa, o técnico António Oliveira terá o retorno do meia Rodriguinho, recuperado de dores.

Em sete jogos disputados entre as equipes, são cinco empates e uma vitória para cada lado. No último encontro, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO eliminou o Cuiabá nos pênaltis apos empate sem gols no tempo normal.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Léo Pereira e Luiz Fernando.

Possível escalação do CUIABÁ: Walter, Alan Empereur, Joaquim, Marllon, Daniel Guedes, Rafael Gava, Gabriel Pirani, Pepê, Osorio, Valdívia e Rodriguinho.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

sem desfalques confirmados.

Cuiabá:

Uendel: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-GO é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,10 na vitória do Dragão, $ 3,10 no empate e $ 3,70 caso o Cuiabá vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,45 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,50 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão balançar as redes, pagando-se $ 2,15 caso positivo, e $ 1,65 caso negativo.

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Cuiabá DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Estádio do Dragão, Goiânia, GO HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 14 de agosto de 2022 Corinthians 4 x 1 Atlético-GO Copa do Brasil 18 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Atlético-GO Brasileirão 27 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) Atlético-GO x São Paulo Copa Sul-Americana 1 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 7 de agosto de 2022 Cuiabá 1 x 0 Juventude Brasileirão 14 de agosto de 2022

Próximas partidas