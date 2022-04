Atlético-GO x Cuiabá: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (21) para Atlético-GO x Cuiabá, duelo válido pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 21h30 (do horário de Brasília). As duas equipes participaram das fases iniciais da competição, e chegam para o duelo após passarem por dois adversários cada.

O Atlético-GO vem de uma derrota pesada para o Red Bull Bragantino por 4 a 0 no Campeonato Brasileiro, e tenta se recuperar contra o Cuiabá, que também vem de derrota pelo Brasileirão contra o Fluminense, por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após sofrer a primeira derrota no comando do Dragão, o técnico Umberto Louzer terá a volta do lateral-esquerdo Arthur Henrique, que retorna após lesão.

O Cuiabá também terá um retorno importante na lateral-esquerda. O técnico Pintado poderá contar com Uendel, que estava fora por lesão.

Possível escalação do Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Edson, Arthur Henrique; Marlon Freitas, Baralhas, Jorginho; Léo Pereira, Shaylon e Wellington Rato.

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús (Uendel); Rafael Gava, Pepê e Rodriguinho; Alesson, Everton e André.

DESFALQUES

ATLÉTICO-GO:

Sem desfalques.

CUIABÁ:

Camilo: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-GO e Cuiabá será transmitido ao vivo pelo Sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira.