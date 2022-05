Atlético-GO x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Atlético-GO e Coritiba se enfrentam neste sábado (21), no Antônio Accioly, a partir das 16h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Coritiba DATA Sábado, 21 de maio de 2022 LOCAL Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (21), no Antônio Accioly, em Goiânia.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Antofagasta por 1 a 0, que garantiu a liderança isolada do Grupo F da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO volta as atenções para o Brasileirão de olho na recuperação.

A partida marcará a estreia do técnico Jorginho, que substitui Umberto Louzer demitido após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0.

Na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, o Dragão registra três empates e três derrotas nos primeiros seis jogos disputados, enquanto o Coritiba, na sexta posição, com 10 pontos, registra três vitórias, um empate e duas derrotas.

INGRESSOS - Atlético Goianiense x Coritiba



TEM PROMOÇÃO! 🔥



Para este jogo o Dragão criou o SETOR D. Serão 3500 ingressos com preços populares de 20 Reais a inteira e 10 Reais a meia-entrada. Mais informações no site oficial do Dragão: https://t.co/HqvrJrykhq#ACGxCFC #DRAGÃO pic.twitter.com/hoM1oqHt0z — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 19, 2022

Depois da eliminação na Copa do Brasil para o Santos, o Coxa venceu o América-MG por 1 a 0 na última rodada da Série A.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO registra sete vitórias, contra sete do Coritiba, além de dois empates. No último encontro, o Dragão venceu por 3 a 1, válido pelo Brasileiro de 2020.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 14 de maio de 2022 Atlético-GO 1 x 0 Antofagasta Copa Sul-Americana 18 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO LDU x Atlético-GO Copa Sul-Americana 24 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Internacional x Atlético-GO Brasileirão 30 de maio de 2022 20h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 0 Coritiba Copa do Brasil 12 de maio de 2022 Coritiba 1 x 0 América-MG Brasileirão 15 de maio de 2022

Próximas partidas