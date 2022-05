Atlético-GO x Coritiba: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste sábado (21) para Atlético-GO x Coritiba, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 1630 (de Brasília), no Couto Pereira. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 15 meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 2020. Na ocasião, o Dragão venceu por 3 a 1.

Embalado com a vitória sobre o Antofagasta por 1 a 0, que garantiu a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO volta as atenções para o Brasileirão de olho na recuperação.

Na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, o Dragão registra três empates e três derrotas nos primeiros seis jogos disputados, enquanto o Coritiba, na sexta posição, com 10 pontos, registra três vitórias, um empate e duas derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O confronto no Couto Pereira marcará a estreia do técnico Jorginho no comando do Atlético-GO.

Gabriel Baralhas e Léo Pereira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos, assim como Dudu, no departamento médico.

Por outro lado, Shaylon, poupado no medio da semana, retorna ao time titular.

DRAGÃO PRONTO! SÁBADO TEM JOGO IMPORTANTE! 🇹🇹🔥⚽



Todas a informações no site do Atlético Goianiense: https://t.co/funjjGA7na#DRAGÃO #ACGxCFC

📸: Bruno Corsino-ACG pic.twitter.com/TvrtaRd8Ai — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 20, 2022

Já o Coritiba segue com as ausências de Natanael e Thonny Anderson, enquanto Igor Paixão, recuperado de um edema na coxa, retorna ao ataque pelo lado esquerdo.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson Felipe, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Luiz Fernando.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castan e Egídio; Andrey, Willian Farias, Régis; Alef Manga (José Hugo ou Fabrício Daniel), Léo Gamalho e Igor Paixão.

DESFALQUES

ATLÉTICO-GO:

Dudu: departamento médico

Gabriel Baralhas e Léo Pereira: suspensos (terceiro cartão amarelo)

CORITIBA:

Natanael e Thonny Anderson: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-GO e Coritiba será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (21).