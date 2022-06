Atlético-GO x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo acontece neste sábado (4), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam neste sábado (4), no Antônio Accioly, a partir das 20h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Corinthians DATA Sábado, 4 de junho de 2022 LOCAL Antônio Accioly - Goiania, GO HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Luiz Claudio Regazone - RJ

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino - GO

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

Onde vai passar?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Antônio Accioly. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Informações da partida

Vindo de três empates consecutivos no Brasileirão, o Corinthians busca reencontrar o caminho da vitória para assumir provisoriamente a liderança. Atualmente, o Timão soma 15 pontos, assim como Palmeiras e Atlético-MG, que se enfrentam no domingo (5), às 16h (de Brasília).

Para o confronto no Antônio Accioly, o técnico Vítor Pereira terá uma lista extensa de desfalques: Maycon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Willian, Fagner, João Victor e Jô, machucados, Raul Gustavo, positivo para a Covid-19, e Luan, por opção técnica.

Por outro lado, Felipe, Matheus Araújo e Wesley, são novidades na lista de relacionados.

Já o Atlético-GO, na zona de rebaixamento, com sete pontos, terá o apoio de sua torcida no Castelo do Dragão, que esgotou todos os ingressos disponíveis.

"A gente vai ver o Antônio Accioly muito cheio, casa lotada é bom, deixa a gente mais motivado. Com nossa torcida indo ajudar, a gente pode sair com a vitória.", afirmou Jefferson.

O único desfalque do técnico Jorginho será o zagueiro Hayner, suspenso.

O último confronto entre Corinthians e Atlético-GO aconteceu em setembro, pelo Brasileirão 2021. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Força pra vencer! 🔥🇹🇹



Seguindo os trabalhos de campo visando o jogo contra o Corinthians! #DRAGÃO #ACGxCOR

📸: Bruno Corsino-ACG pic.twitter.com/5K70BqrY0c — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 2, 2022

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robson Bambu e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo (Giuliano) e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Júnior Moraes.

Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas; Airton, Jorginho, Willington Rato; Churin.

Desfalques

Corinthians

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Maycon: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Raul Gustavo: Covid-19

Luan: opção técnica

Willian, Fagner, João Victor e Jô: machucados

Atlético-GO

Hayner: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Always Ready Libertadores 26 de maio de 2022 Corinthians 1 x 1 América-MG Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Corinthians Brasileirão 7 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Corinthians x Juventude Brasileirão 11 de junho de 2022 16h30 (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 1 x 1 Atlético-GO Copa Sul-Americana 25 de maio de 2022 Internacional 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 31 de maio de 2022

Próximas partidas